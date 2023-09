Pesanti parole di Sebastien Frey nei confronti dell'ex ct della Nazionale francese Raymond Domenech. Nei cui confronti l'ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina ha lanciato precise accuse di odio nei confronti degli italiani: "Mi ha allontanato dalla squadra francese perché odiava gli italiani e io giocavo in Italia. Mi ha detto in faccia che non voleva convocarmi perché giocavo in Italia", le parole di Frey a TvPlay.