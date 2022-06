Piccolo incidente durante Internacional-Flamengo per Gabriel Barbosa, ex attaccante dell'Inter, che ha riportato la frattura di un dente a causa di una gomitata subita in area di rigore da Gabriel Mercado. Un fallo non ravvisato né dall'arbitro di campo né dal varista che ha scatenato ovviamente le polemiche in casa Mengao, tanto che sul profilo Twitter del club è stata postata la radiografia che testimonia l'infortunio occorso a Gabigol, il quale comunque sarà tranquillamente in campo nel prossimo match col Cuiabá.