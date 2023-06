(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Caso chiuso, avanti con Thiago Motta: è questo il messaggio che filtra a Casteldebole, sede tecnica del Bologna, al termine di una giornata di incontri tra il patron Joey Saputo, l'ad Claudio Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori, il diesse Marco Di Vaio e il tecnico Thiago Motta.

Il Bologna fa sapere che l'incontro di oggi era già stato messo in agenda nell'ambito delle riunioni sul tema programmazione iniziate martedì e proseguite venerdì. Dopo pranzo, tecnico e dirigenza hanno incontrato gli over 30 in scadenza di contratto al 30 giugno, ovvero Bardi, De Silvestri, Medel, Sansone e Soriano: addio in vista per i cinque calciatori. Poi dirigenza e tecnico hanno affrontato anche il tema della conferenza stampa post Lecce e della dichiarazione del tecnico relativa al fatto che all'interno del club qualcuno avrebbe soffiato notizie a un giornale. A tal riguardo il Bologna fa sapere che c'è stato un chiarimento e che il caso è chiuso. Quindi si va avanti con Thiago Motta.