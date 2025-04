Mauro Icardi attacca ancora una volta José Mourinho via social. L'attaccante del Galatasaray, ai box per infortunio, ha commentato via Instagram il gesto dello Special One che ha afferrato il naso del collega rivale Okan, al termine della sfida di Coppa tra il Fenerbahce e il Galatasaray.

"Non giocano solo a pallamano, fanno anche boxe", il messaggio nelle storie Instagram di Icardi. L'ex attaccante dell'Inter si era già scagliato contro l'ex allenatore nerazzurro, sottolineando gli errori arbitrali a favore del Fenerbache.