Samuel Eto'o non dimentica. Intervistato dall'emittente ghanese JoySports, l'ex attaccante dell'Inter e attuale presidente della Federcalcio camerunese non esita a definire José Mourinho, col quale ha condiviso l'esperienza del Triplete, come il miglior allenatore del mondo. Per un motivo, comunque, anche 'campanlilistico': "Il mio miglior manager è Mourinho perché vede i giocatori africani come i migliori. Mourinho crede così tanto nell’Africa e nei giocatori africani e da loro questa opportunità in qualsiasi momento. Di recente è stato in Namibia per le vacanze”.