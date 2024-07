Parlando a margine della cerimonia del Premio Menarini, Samuel Eto'o è tornato a ricordare calorosamente la sua esperienza a Milano e all'Inter: "Quanto alla esperienza all'Inter ho dei bei ricordi. Quello che tanti hanno ritenuto un sacrificio da parte mia, ovvero quello di giocare in una posizione di campo diversa da quella mia naturale, in realtà mi porta a dire che tutti facciamo sacrifici, ma tutto ciò è stato utile per vincere un bellissimo trofeo, la Champions League, in un club che aveva un grandissimo presidente come Massimo Moratti, che è una gran bella persona, un presidente che tutti i calciatori vorrebbero avere, è talmente buono.

Il camerunese prosegue: "La mia esperienza sportiva a Milano è il ricordo più bello della mia vita, vedo i nerazzurri continuare a vincere tanti trofei, vedremo quello che succederà nella prossima Champions League; io spero possa replicare la nostra, magari già la prossima stagione, perché no. Rimango certamente un tifoso dell’Inter e quando ho tempo continuo ad andare allo stadio".