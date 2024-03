"Mi sento benissimo. Ho un po' più energia del solito, ma è perché gioco un po' meno" ha detto Christian Eriksen a Tipsbladet, dove è intervenuto dal ritiro della Nazionale danese. Intervista durante la quale l'ex Inter si è detto non felicissimo per il minutaggio avuto fino a questo momento al Manchester United. "Io stesso ho detto prima che non mi accontento di non giocare, ma non è una cosa per cui perdo il sonno" ha spiegato. "La squadra sta giocando bene e quindi devo rispettare il ruolo che ho. Io ho lavorato duro concentrandomi per ogni partita, e sono in forma. Ora è più facile accettare il mio ruolo rispetto a prima" ha ammesso con un pizzico di dispiacere.

"Ho parlato con Erik (ten Hag, ndr), gli ho detto che ovviamente sono insoddisfatto della situazione e che vorrei giocare il più possibile, ma che sono disponibile e devo essere disponibile per la squadra, che lo sono e lo sarò sempre. Ovviamente a lungo termine ci sta preoccuparsi, perché voglio giocare il più possibile e ovviamente ti dispiace stare sempre in panchina. Ma non è qualcosa che mi preoccupa in questo momento. Spesso quando cambi squadra e vinci, non cambi la squadra vincente, e lo rispetto".