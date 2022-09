In attesa del match di Nations League di questa sera tra Croazia e Danimarca, gara durante la quale torneranno ad incontrarsi e, in questo caso scontrarsi, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic contro Christian Eriksen, l'ex centrocampista nerazzurro, oggi al Manchester United ha parlato ai canali della UEFA, dove è tornato anche su quanto accadutogli durante lo scorso Europeo: "Il tempo cura tutto. Ovviamente a volte sembra che il tempo si fermi, ma poi domani è un nuovo giorno con nuovi pensieri e tempi diversi. Quindi credo che il tempo curi davvero. Ho sempre amato giocare a calcio e una volta che ti viene portato via capisci cosa stai perdendo e cosa all'inizio ti ha trasmesso la voglia di giocare. Quindi tornare è stato fantastico. Riprendere a giocare è stato davvero come un sogno. Credo che tutto sia iniziato gradualmente durante l'Europeo e forse anche prima delle qualificazioni. Prima del lockdown vedevamo già più tifosi allo stadio, poi i play-off e tutto quello che mi è successo credo che abbiano unito ancora di più la Nazione. Lo hanno detto in tanti e il nostro allenatore ha sottolineato che non dobbiamo prendere per scontato questo supporto. È una situazione che noi abbiamo aiutato a creare ma il fatto che ora, a differenza di prima, attraiamo così tanti tifosi è qualcosa che dobbiamo apprezzare. La Nazionale ha sempre significato tanto per me e quello che è successo non ha dato più valore, significa solo che sono sempre stato felice di far parte di questa squadra. Certamente è stato difficile non esserci ma questo non vuol dire che ora significhi di più per me, perché è sempre stata una grande gioia".