Il magazine di TF1 'Téléfoot' ha dedicato un focus all'arrivo di Alexis Sanchez all'Olympique Marsiglia. Raccogliendo il parere del giornalista cileno Enzo Olivera, storicamente molto vicino al calciatore ex Inter, che ha spiegato i motivi per i quali il Tocopillano ha lasciato Milano per accettare la sfida dei Phocéens: "Aveva bisogno di un club dove si sentisse amato. All'Inter era come un leone in gabbia. Appena apri la gabbia esce il leone. Ad Alexis serviva che gli aprissero la gabbia per liberarlo e farlo giocare".