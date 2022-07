Marco Sala, terzino classe 1999 del Sassuolo, potrebbe diventare un nuovo giocatore del Palermo, club neopromosso in Serie B che da qualche giorno è diventato di proprietà per l'80% del City Football Group. I rosanero, stando a Gianluca Di Marzio, stanno pensando all'ex canterano interista, reduce dal prestito al Crotone, per rinforzare la corsia sinistra.