"Ora è pronto per fare un salto in avanti passando a un club più importante. Tutto secondo i piani". Così Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, intervistato da Sportitalia, ha aperto il discorso sul futuro dell'ex portiere dell'Inter, sempre più al centro dei rumors che lo vedono virare verso la Juventus. Pista che Belloni non smentisce.

Con Galliani cosa vi siete detti in vista del mercato?

"Di tutto quello che è stato scritto, c’è una piccola verità: ci sono state delle chiacchiere con la Juventus. Da lì a dire che sia tutto fatto, non è vero. Stiamo parlando, il campionato è finito da due giorni, questo è il momento in cui tutti i club stanno sistemando tanti aspetti dirigenziali, di allenatori... Fa piacere, ma così come ce ne sono state con la Juve, ci possono essere state altre chiacchierate. Poi Michele farà le vacanze e se avremo qualcosa di concreto e ci sarà la possibilità di lasciare Monza, allora lo farà".

È pronto per la Juventus e per una maggiore concorrenza?

"Per quanto riguarda la concorrenza certamente, c’è sempre stata. Man mano che sali di livello, la concorrenza si alza e ti aiuta a diventare più forte".