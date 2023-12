Ieri sera contro la Juventus, al Monza non è stato sufficiente il gran riflesso di Di Gregorio, saracinesca davanti a Vlahovic dagli undici metri. Il rigore parato dall'ex Inter non basta a sbarrare la porta dei padroni di casa che alla fine dopo il gran gol messo a segno da un altro giocatore ben noto dalle parti di Milano, ovvero Valentin Carboni, incassano la rete di Gatti e sono costretti a 'cedere' i tre punti alla Vecchia Signora. A fine partita il portiere dei brianzoli ha così commentato la sua serata: "È un rigore che ricorderò, anche perché è il primo che paro in Serie A.

Oggi facevo 50 partite in A avrei voluto coronare la serata con almeno un punto. Però sicuramente quando la ricorderò in un momento più tranquillo, mi farà piacere".