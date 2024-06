Frank de Boer, ex allenatore dell'Inter, è tornato a parlare della sua carriera in panchina ai microfoni di Ziggo Sport e delle critiche ricevute. "Mi fa arrabbiare tutto questo. A volte mi sento come se dovessi difendermi - le sue parole -. Quello che trovo peggiore è che la gente dica che ho uno stile di gioco noioso, ma non è affatto così".

"La qualità dei giocatori che allenavo all'epoca all'Aajax non era eccezionale. Nei primi due anni abbiamo batutto il Barcellona, ​​non lo fai giocando all'indietro - ha aggiunto -. Io in primis ho giocato ogni pallone in avanti, perché dovrei insegnare ai miei ragazzi a farlo in modo diverso?".