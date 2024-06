Tre anni dopo il malore in campo nel match tra Danimarca e Finlandia a Euro 2020, Christian Eriksen ha oggi segnato il primo gol della sua Nazionale a Euro 2024 nel match finito 1-1 contro la Slovenia:

"Stavolta la mia storia agli Europei è molto diversa - ha detto lo stesso Eriksendopo il match - per fortuna sono passate molte partite da quando è successo. Oggi sentivo fiducia ed ero semplicemente felice di giocare, di essere in campo. Farlo, e segnare, agli Europei è sempre speciale. Sono molto contento del gol, non avevo in mente nient’altro che il calcio. Ero semplicemente felice di aiutare la squadra".