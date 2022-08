Brutto colpo per il mercato in uscita del PSG. Secondo fonti frnacesi, infatti, il Borussia Dortmund starebbe per chiudere con il Colonia per Modeste e, do conseguenza, lascerebbe Campos a bocca asciutta. Il dirigente dei parigini, infatti, aveva pregustato la possibilità di cedere Mauro Icardi ai gialloneri, alla ricerca di un centravanti dopo i problemi di Haller. Ma il BVB, a quanto pare, avrebbe abbandonato la pista che conduce all'ex interista per rivolgersi al 34enne francese: profilo che conosce perfettamente la Bundesliga e molto meno caro di Maurito. E allora le opzioni per l'ex capitano dell'Inter si riducono ancora...