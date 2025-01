Passeranno da Zagabria le chance di qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League del Milan. Che mercoledì sera, allo stadio Maksimir, incrocerà la Dinamo di Fabio Cannavaro, leggenda del calcio italiano, nonché compagno di squadra al Parma e all'Inter di quel Sérgio Conceicao che sfiderà in panchina: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui - ha raccontato il Pallone d'Oro 2006 a UEFA.com -. Al Parma ero il capitano della squadra e dovevo aiutare i nuovi giocatori ad ambientarsi, quindi abbiamo trascorso molte serate insieme. Sergio è un ragazzo intelligente. È stato senza dubbio un grande professionista, ma non pensavo che sarebbe diventato l'allenatore duro che è diventato. Ha superato le mie aspettative. Mi piace perché ha molto carattere e personalità quello che ha fatto al Porto è stato davvero eccezionale. È stato fantastico che nelle sue prime partite con il Milan sia riuscito a sollevare il trofeo [Supercoppa]. Sono felice per lui, vedere un mio ex compagno di squadra fare bene mi rende davvero felice".