"Devono credere. Devono avere amore per quello che fanno, dedizione, passione. Devono raggiungere i loro sogni sapendo di dover fare sacrifici perché nessuno regala niente". Pensieri e parole di Danilo D'Ambrosio. L'ex difensore dell'Inter è stato raggiunto da 'Be Your Story' che lo ha 'stuzzicato' con il suo 'posso farti una domanda' a proposito del consiglio che darebbe ai piccoli bambini di oggi, sognatori del domani, che giocato a calcio sperando nel futuro da calciatori professionisti.