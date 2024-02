Apprensione per Roy Hodgson, 76enne allenatore con due esperienze in passato sulla panchina dell'Inter. Il manager del Crystal Palace ha dovuto saltare la conferenza stampa pre-Everton a causa di un malore avuto durante l'ultimo allenamento. "‎Purtroppo la conferenza stampa di oggi non si svolgerà più come previsto poiché Roy Hodgson ha avuto un malore durante l'allenamento di questa mattina" ha scritto il club in una nota ufficiale.