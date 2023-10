Sfuma la possibilità di un ritorno da allenatore in Argentina per Hernan Crespo. A dire di no a questa possibilità sarebbe stato proprio il diretto interessato. Secondo quanto riportato da Cesar Luis Merlo sui suoi account social, infatti, il "Valdanito" avrebbe detto no alla direzione tecnica del Racing Club che lo aveva contattato per sostituire Gago.

🚨[EXCLUSIVO] Hernán Jorge Crespo no será el entrenador de #Racing.

*️⃣Ya le comunicó su decisión a la directiva después de que le hayan ofrecido el cargo para reemplazar a Fernando Gago. pic.twitter.com/M80M4CVwVH — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 4, 2023