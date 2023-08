Philippe Coutinho potrebbe seguire l'onda dell'esodo calcistico verso il Medio Oriente e lasciare l'Aston Villa e il calcio europeo. Il trequartista brasiliano, che in nerazzurro aveva mosso i primi passi nel "vecchio continente", avrebbe infatti ricevuto alcune proposte da club del Qatar e dell'Arabia Saudita. Come riportato da Fabrizio Romano, Coutinho non farebbe più parte del progetto tecnico di Unai Emery e i Villans stanno cercando di piazzarlo al miglior offerente. La sua ultima stagione è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che l'hanno tenuto fuori dallo scorso 18 febbraio e che rappresentano una grande incognita anche per il suo futuro.

Luca Pesenti

Understand one club from Qatar has now asked for conditions of Philippe Coutinho deal. 🇧🇷🇶🇦 #AVFC



Coutinho could leave Aston Villa in case he receives good proposal; Saudi clubs also approached him in July. pic.twitter.com/dq3HVzdTUg