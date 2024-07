Non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al quadro l'interista Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, semplicemente noto come Hernanes che continuerà a giocare. L'ex centrocampista nerazzurro ha pronunciato ancora una volta il suo sì al Sale, club piemontese di Prima Categoria (Girone G) che ha accolto il brasiliano lo scorso ottobre. Dopo la prima stagione, il Profeta ha rinnovato il contratto che lo lega al club piemontese, firmando per un altro anno.

A renderlo ufficiale è l'A.S.D.Sale che tramite i social orgogliosa e felice annuncia "che Hernanes rinnova e giocherà con noi anche per la prossima stagione".