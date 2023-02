Il Tottenham ha annunciato un periodo di stop per Antonio Conte, allenatore degli Spurs, dovuto a una colecistite diagnosticata dopo aver accusato forti dolori addominali. Verrà operato, come scrive il club, per rimuovere la cistifellea e tornerà dopo un periodo di riposo. La società, ovviamente, augura buona guarigione al tecnico.