Antonio Conte e il Tottenham potrebbero già essere ai titoli di coda. I rapporti tra l'ex allenatore dell'Inter e il presidente Daniel Levy non sono particolarmente distesi, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del tecnico che ha richiesto investimenti in vista della prossima stagione per costruire una squadra che possa lottare per vincere. Inoltre l'allenatore è corteggiato dal Paris Saint-Germain. Come riportato dal Telegraph, in caso di addio di Conte, Graham Potter sarebbe in pole position per la panchina degli Spurs, ma non vanno escluse anche altre piste più suggestive, come ad esempio quella che porta all'attuale ct azzurro Roberto Mancini, anche lui ex Inter.