A margine della preziosa vittoria ottenuta in pieno recupero dal suo Porto a spese dell'Arsenal, Sergio Conceicao si è soffermato anche ai microfoni di Sky Sport, chiudendo l'intervista con una battuta: "L'Italia è un Paese che adoro, ma non mi riferisco al calcio. Io in Serie A? Lasciatemi dire solo 'Forza Lazio'"-