Si è chiusa l'esperienza di Adrian Mutu come allenatore del Cluj. L'ex attaccante di Inter, Parma, Fiorentina e Juventus ha rassegnato le dimissioni dopo la clamorosa eliminazione in Coppa di Romania, dove ha rimediato una sconfitta pesantissima contro l'Hunedoara.

Il club rumeno ha comunicato la decisione di Mutu con la seguente nota: "In seguito all'eliminazione dalla Coppa di Romania, la dirigenza del club CFR 1907 Cluj ha accettato le dimissioni presentate dal tecnico Adrian Mutu. Arrivato all'inizio di quest'anno, Adrian Mutu è stato sulla panchina tecnica della nostra squadra per 11 partite, periodo durante il quale ha ottenuto, in tutte le competizioni, 5 vittorie, 3 risultati del pareggio e 3 sconfitte".