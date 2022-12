Assaggio di prima squadra del Chelsea quest'oggi per Cesare Casadei, che quest'oggi ha giocato 26 minuti dell'amichevole disputata dai Blues ad Abu Dhabi contro l'Aston Villa rilevando Pierre-Emerick Aubameyang. Test che ha visto prevalere i Villans per 1-0 grazie al gol di John McGinn al settimo minuto e contraddistinto dal brutto infortunio che ha messo fuorigioco dopo venti minuti l'attaccante dei Blues Armando Broja, uscito tra urla disperate dopo un duro contrasto con il difensore avversario Ezri Konsa. Per lui si temono guai seri al ginocchio destro.