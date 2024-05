Intervistato da TMW Radio per commentare la qualificazione in Serie A del suo ex Como, Benoit Cauet ha parlato anche dell'Inter, club nel quale ha giocato dal '97 al 2001 come calciatore, prima di allenare le giovanili.

Ha mai pensato di tornare all’Inter?

"Io sono stato quasi diciassette anni all’Inter, come calciatore e come allenatore delle giovanili. Mi sono trovato molto bene, c’era un rapporto di enorme fiducia. Io poi ho fatto la scelta di andare in Francia. Per il momento non ci penso, l’Inter sta lavorando benissimo, ha una squadra con giocatori ultra competitivi".