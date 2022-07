Giornata di presentazione per Franco Carboni, che nel primo pomeriggio ha parlato in sala stampa come nuovo giocatore del Cagliari dopo il prestito dall'Inter: “L’obiettivo era essere qua, ora penso partita per partita. Consigli da Chivu? Ho giocato tutto l’anno con la Primavera, mi ha fatto imparare tanto per fare il terzino. Conosco qualche compagno dopo averli incontrati”, esordisce il terzino argentino.

Liverani ti ha già dato qualche consiglio?

“Ho fatto solo due allenamenti, per quanto riguarda gli obiettivi penso sempre al presente: nella mia testa conta soltanto questo, pensare partita dopo partita. Cross per Pavoletti? Non abbiamo ancora provato (ride, ndr), ma vedremo nei prossimi giorni. Non mi sono ancora allenato con la squadra”.

Ti senti pronto per questa avventura? Tuo padre Ezequiel ti ha dato qualche consiglio?

“Mi sento pronto per quest’avventura, mio padre mi ha detto che questa era la migliore scelta possibile. Il ritardo nella scelta è dovuto soltanto a qualche protocollo in più da seguire”.