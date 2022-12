Una parentesi di appena 6 mesi in nerazzurro con una manciata di minuti in campo, ma il cuore rimane sempre alla Lazio. Felipe Caicedo , intervistato da Radiosei , ha ammesso senza troppi problemi che nel suo cuore ci sono solo i colori biancocelesti: “La Lazio mi manca tanto, è la mia squadra del cuore, è la mia casa. Mi mancano l’ambiente, i compagni, la città. Mi piacerebbe tornare anche perché fisicamente sto bene (la punta gioca nell'Abha, ndr ), mi sto allenando alla grande con continuità, cosa che mi era mancata a causa di diversi infortuni".

Poi, un pensiero alla lotta testa a testa in vetta con la Juventus, interrotta dalla pandemia: "Alla cena di Natale feci una battuta sullo scudetto, ci credevo davvero. Non tutti avevano il coraggio di dirlo pubblicamente ma eravamo in fiducia. Poi è arrivata la pandemia”.