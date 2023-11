Felipe Caicedo sogna il ritorno in Serie A. È quanto confessa l'ex attaccante di Lazio e Inter, ora svincolato, ai microfoni di EuroFoot: "Sono disposto ad andare ovunque, ma non a qualsiasi prezzo. Serve un bel progetto che sia interessante, altrimenti penso che non funzionerà. Il mio sogno? Poter tornare in Europa, e se è l'Italia, molto meglio lì. La mia squadra del cuore è la Lazio, lì mi trovavo a mio agio, e in Europa è la squadra che seguo più da vicino. Seguo anche il Barcelona SC da Guayaquil, è la squadra della mia infanzia... è la squadra più importante dell'Ecuador".