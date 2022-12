"Torno a Cagliari: l'ho sempre saputo, lo dichiarai pure allora, al momento della mia partenza". Esordisce così Claudio Ranieri al ritorno nella sua Cagliari, una città che, come ammette e non solo in questa circostanza, ha sempre sentito sua. "Cagliari mi fece capire che forse avrei potuto farcela nel mio lavoro, avevo trovato tutti gli elementi che in quei tre anni mi hanno aiutato: tifosi, giocatori, dirigenti, eravamo un tutt’uno. In questi giorni mi avete aiutato a prendere questa decisione, non facile per vari motivi.