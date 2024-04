Intervenuto in occasione di un’iniziativa con il partner della Fiorentina PlanetPay365, il direttore tecnico del club viola Nicolas Burdisso ha parlato del centro sportivo Viola Park sottolineando come la creazione di questo gioiello amplifichi la soddisfazione per lavorare per i gigliati: “La prima sensazione è quella di orgoglio nel lavorare per la Fiorentina, di essere parte di questa famiglia che ha avuto la grande idea di pensare un centro sportivo del genere. A livello pratico questo si riflette nella qualità del lavoro, nelle performance e soprattutto nella creazione di un grande senso di appartenenza".

L'ex difensore dell'Inter prosegue: "Il fatto di essere sempre insieme, di far incontrare i ragazzi delle giovanili, o della squadra femminile, con quelli di Serie A, che rappresentano il punto di arrivo finale e in cui si possono identificare, è una delle dinamiche che dobbiamo stimolare”.