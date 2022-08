Thomas Frank, tecnico del Brentford, ha voluto mettere in chiaro il suo punto di vista sull'opinione comune secondo cui senza l'arrivo di Christian Eriksen nella scorsa finestra di mercato invernale la squadra sarebbe stata certamente retrocessa in First Division: "Penso che le persone che dicono che è stato Christian a salvarci mantenendoci in Premier League o non sanno di cosa stanno parlando o hanno un pensiero molto limitato, scusate se sono duro. Ovviamente è un top player. Ovviamente ci ha aiutato. Ma sono convinto, guardando al nostro inizio, che saremmo rimasti comunque in Premier League. Bisogna prendere in considerazione due cose: uno, avevamo avuto molti infortuni. Quando è arrivato Christian sono rientrati anche Raya, Toney, Rico Henry, Norgaard. Da lì in poi, tutti i nostri giocatori chiave hanno giocato con continuità e siamo rimasti in forma, più o meno, fino a fine stagione. Due, in realtà abbiamo fatto abbastanza bene per tutta la stagione, anche durante l'avvio non bello. Sono due motivi per cui sono convinto che avremmo fatto comunque il nostro. Forse non saremmo stati così fluidi o belli come lo siamo stati con Christian".