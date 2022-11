Parlando ai microfoni di Radio Bruno , Borja Valero torna sulla sua decisione di tornare alla Fiorentina dopo gli anni trascorsi all'Inter: " L’unica cosa che volevo fare quando ero in scadenza di contratto con l’Inter era tornare a Firenze, alla Fiorentina, dove volevo finire la mia carriera, e sono felice che sia potuto tornare in viola anche se è stato un periodaccio per il Mondo, col Covid. Ricordo quei dieci giorni in cui presi la decisione, a contratto finito con l’Inter, ho passato dei giorni da solo coi miei amici qui in città, e lì ho deciso che era il momento di mettere radici qui anche con la mia famiglia".

Lo spagnolo torna anche sul suo primo addio ai viola: "Penso che qualcuno in quella Fiorentina mi volesse far fuori. Forse sono rimasti male a vedere che mi aveva preso l’Inter, con ingaggio più alto e più anni di contratto… Ma come ho sempre detto non sono andato via per i soldi, è andata così, e sono contento di aver avuto quella esperienza".