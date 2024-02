Arriva subito la prima chiamata di Thiago Motta per Jens Odgaard, attaccante danese classe 1999 appena arrivato in prestito dall'AZ Alkmaar. L'ex interista, che non era riuscito a lasciare il segno in Primavera nonostante un inizio promettente, è stato inserito nella lista degli attaccanti per il match contro il Sassuolo di domani, assieme a Karlsson, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.