"L'eliminazione della Nazionale fa male, perchè rappresenta tutto il Paese. La qualificazione al Mondiale, infatti, va oltre lo sport. Bisogna ripartire, anche se non sarà facile". Lo ha detto Cristiano Biraghi, intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina. "I miei assist con la Turchia? Non era importante la partita in sé, ma era importante ripartire subito contro una squadra forte e in un campo difficile. Averli affrontati così è una prova che ci ha dato forza".