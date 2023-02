Rafael Benitez ha aperto le porte della sua casa di Liverpool ai giornalisti di Sky Sport per concedere un'intervista durante la quale non poteva non parlare dei trascorsi in Italia: "Mi piace tantissimo il vostro Paese, ho tanti ricordi tra Napoli e Inter, dove ho vinto dei titoli - le sue parole -. C'è un ambiente calcistico simile a quello spagnolo, tutti i giornalisti sono esperti di calcio e possono farti domande pericolose. Mi manca quel tipo di ambiente".