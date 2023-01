Come noto, ieri Gareth Bale ha annunciato di aver appeso definitivamente gli scarpini al chiodo all'età di 33 anni. Un'occasione che il giornalista della BBC John Bennett ha colto per ricordare alcuni momenti iconici della carriera del gallese, tra i quali la tripletta scintillante segnata a San Siro in un Inter-Tottenham 4-3 dell'ottobre 2010 con il quale si fece definitivamente conoscere al mondo del calcio. "Ricordo Samuel Eto'o che mi chiedeva in campo: "Chi è quello?!"", ha raccontato Sébastien Bassong, ex compagno agli Spurs di Bale.