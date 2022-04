Mario Balotelli, dopo aver parlato della Nazionale azzurra, ai microfoni di Sky Sport ha commentato anche la lotta scudetto in Serie A. "Più sono vicine coi punti e meglio è, spero che combattano tutte fino alla fine. Poi chi vince per me è lo stesso Tornare in una di queste tre? Lo capisci dal mio sorriso...", conclude SuperMario.