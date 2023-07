Lungo vis a vis tra Mario Balotelli e Gianpaolo Calvarese, nei panni di intervistatore, in una chiacchierata confidenziale, riportata da Tuttosport, durante la quale l'ex attaccante dell'Inter ammette: "L'arbitro che mi ha fatto arrabbiare di più? Qui in Svizzera, hanno fatto dei disastri allucinanti. In Inghilterra non mi dispiaceva, lasciavano correre molto. I migliori? In italia. Ho giocato In italia, Francia, Svizzera e Turchia e loro sono i migliori. Unico rimprovero per gli arbitri italiani è che sarebbe bello avere comunicazione. Quando uno si scalda un attimo, gli parli e si calma.

Un giocatore come me ad esempio che sta sempre zitto, ma che in 10 secondi si altera per un'ingiustizia. Mi dici due parole e io mi calmo subito".