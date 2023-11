"Il rientro da un intervento al crociato prevede tempi lunghi e gli acciacchi sono inevitabili. Fisicamente devi riadattarti, imparando a usare i muscoli in un determinato modo, nel mio caso ho patito un paio di infortuni muscolari, che mi hanno rallentato". Così il canterano dell'Inter oggi al Cittadella, Enrico Baldini ha parlato del suo ritorno in campo dopo l'infortunio.

"Ma tenete presente che in ritiro già mi allenavo regolarmente assieme ai compagni, facendo tutto quello che fanno loro. Sono pronto a tornare, e non vi dico quanta voglia ho" ha precisato a Il Mattino di Padova dove ha espresso tutta la sua voglia di tornare a giocare e rimettersi in gioco.