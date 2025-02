"Talento cristallino ed eleganza inconfondibile: Roberto Baggio ha incantato il mondo del calcio con la sua classe straordinaria nel corso di tutta la sua carriera". È questo l'incipit del comunicato diramato dall'Inter per festeggiare il compleanno del Divin Codino che compie oggi 58 anni.

"Amato in Italia e all’estero, il "Divin Codino" è molto più di un campione: è un’icona che ha saputo entrare nel cuore di migliaia di tifosi - prosegue la nota -. Con la maglia nerazzurra, tra il 1998 e il 2000, ha collezionato 59 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno 17 gol. Indelebili nei ricordi dei tifosi interisti le sue straordinarie doppiette: una in Champions League contro il Real Madrid, l’altra nello spareggio contro il Parma. Nel 1993 ha raggiunto l’apice, conquistando il Pallone d’Oro e il premio FIFA World Player. Oggi il "Divin Codino" compie 58 anni: i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".