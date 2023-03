L'ex terzino dell'Inter Ashley Young, che ha condiviso l'esperienza nerazzurra con Antonio Conte in panchina, non si è detto stupito dalle parole del tecnico del Tottenham nell'ormai famosa conferenza stampa post-match di Southampton. Intervistato da TalkSPORT, Young fa capire che tutto rientra nel carattere del tecnico salentino: "Lui è quello che è; ppenso che se lo vedete sulla linea laterale, nello spogliatoio, ovunque sia, ha quel carattere focoso. Vuole solo vincere, è un vincente, ecco perché ha avuto successo in ogni club in cui è stato.