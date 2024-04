A margine della partita di ieri sera tra Real Madrid e Manchester City, Sky Sport ha parlato direttamente dal prato del Santiago Bernabeu con Antonio Pintus, ex preparatore atletico dell'Inter di Antonio Conte oggi braccio destro di Carlo Ancelotti nelle Merengues. Pintus che racconta quella che è la sua attività in Spagna con il gruppo Blanco: "In questo momento abbiamo una squadra molto giovane e umile, si prestano a delle 'torture' fisiche che ogni tanto cerchiamo di instillare, ad esempio degli esperimenti che abbiamo studiato negli anni '90... La mia metodologia non è cambiata, però il calcio ovviamente è cambiato. Non si tratta di fare cambi di metodologia, ma di adattarsi alle richieste del calcio attuale. C'è molta più intensità, corsa, forza: si chiedono giocatori più tecnici e contemporaneamente che abbiano qualità di forza. Jude Bellingham rappresenta l'esempio ideale, ma qui al Real ce ne sono tanti".