Continua il corteggiamento del Trapani verso Mario Balotelli, attaccante in uscita dal Genoa. Il presidente del club siciliano di Serie C, Valerio Antonini torna a parlare dell'offerta avanzata all'ex Inter: "Mario ha ricevuto la mia chiamata e la mia offerta. Mi ha detto che sta aspettando una offerta dalla Serie A. Se questa offerta non dovesse arrivare, allora l’ultimo giorno di mercato potrebbe anche essere interessato a venire da noi, perché sa che qui troverebbe un ambiente straordinario. Lo faremo re di Trapani, con la prospettiva di renderlo brand ambassador, anche per quello che riguarda tutta la polisportiva e quindi anche il basket" ha detto ai microfoni della Rai.