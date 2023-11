Ancora un errore per André Onana che ieri ha propiziato il gol di Ziyech nel 3-3 contro il Galatasaray. A fine gara il tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag ha commentato così l'errore dell'estremo difensore ex Inter:

"Penso che abbiamo giocato molto bene come squadra - ha esordito -. Perdiamo e vinciamo insieme. Onana sta bene; non è una questione di singoli, anche se gli errori individuali fanno la differenza nel calcio e di questo dobbiamo assumerci la responsabilità. È sempre una questione di squadra e noi siamo una buona squadra. Tutti i giocatori che abbiamo meritano di giocare per il Manchester United".