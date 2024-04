Alessandro Bianchi, ex di spicco dell'Inter dei Record di Trapattoni, compie oggi 58 anni. Tra gli auguri ricevuti non passano inosservati anche quelli pubblici di un altro ex nerazzurro come Aldo Serena: "Quando al campione si associa l'altruismo in campo e l'essere una brava persona fuori. Tanti Auguri anche da parte mia a Sandro, mio compagno di camera per tre anni", il ricordo di Aldito su X.

