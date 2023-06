Gabriel Barbosa non ha dimenticato il periodo trascorso a Milano sponda nerazzurra. L'attaccante brasiliano, ora al Flamengo, ha pubblicato sui social un messaggio per caricare l'Inter in vista della finale di stasera: "Dai ragazzi, forza Inter. Amala", le parole di Gabigol a poche ore dalla finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City.

Dai Ragazzi, forza @Inter AMALA — Gabriel Barbosa (@gabigol) June 10, 2023