Questa volta a dare seguito alle voci su un possibile addio al Chelsea è direttamente Mateo Kovacic. L'ex centrocampista dell'Inter, in una chiacchierata con la stampa britannica, non ha escluso una separazione dai Blues nelle prossime settimane: "Ho ancora un anno con il Chelsea, questa stagione è stata molto brutta. Tutto va verso il fatto che dopo 5 anni buoni cambierò, ma nel calcio può succedere di tutto. In questo momento sono concentrato sulla Croazia e sulla Nations League".

Il croato si è poi lasciato andare ad una battuta sul Manchester City, avversario dell'Inter a Istanbul ed individuato come suo possibile prossimo club: "Il Manchester City è una grande squadra e merita di essere in finale di Champions League - le parole raccolte dal Sun -. Questo è quello che ho da dire. L'estate è lunga, vedremo cosa succede. Il Chelsea è fenomenale per me. Amo la città e i tifosi, mi adorano, ho dei ricordi meravigliosi del Chelsea. Vedremo cosa succederà".