Dopo l'allontanamento di Patrick Rahmen, lo Young Boys è in cerca del nuovo allenatore. Tra i nomi proposti dai media con maggiore insistenza, c'è quello di Thomas Stamm, tecnico della Dynamo Dresda, squadra militante nella 3. Liga, la terza serie tedesca. Stamm che però ha gettato acqua sul fuoco dopo la partita persa in Coppa di Germania contro i dilettanti del Chemnitzer: "Abbiamo avuto contatti in estate per un giocatore che ci interessava. Da allora non vi è stata alcuna conversazione o contatto. Ecco perché non è tema di discussione. Non posso dirlo più chiaro di così".

Joel Magnin, attuale tecnico della formazione giovanile giallonera, subentrerà ad interim fino alla pausa invernale, dopodiché verrà presentato un nuovo allenatore.